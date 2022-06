Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni, dopo le dichiarazioni di oggi alla Gazzetta dello Sport ha parlato anche ai microfoni del sito CalcioToday mandando una sorta di appello a Inter e Milan per il nuovo stadio: "Ci sono già stati dei contatti informali tra noi e i due club. Noi e la proprietà abbiamo già dato il nostro ok, ora sono le due società che devono decidere se intraprendere il percorso della città metropolitana e quindi abbandonare San Siro oppure rimanere a Milano. L’area è in fase di cantierizzazione ed è proprio oggi il momento di decidere se portare o meno lo stadio. Domani quando sarà tutta progettata sarà troppo tardi".