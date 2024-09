"Tante cose non sono andate, un po' l'approccio e un po' non siamo riusciti a fare quello che solitamente è il nostro gioco. Nonostante questo avevamo pareggiato e potevamo capire meglio i momenti della partita. Purtroppo abbiamo preso un gol a 2' dalla fine che ci condanna. Non fa mai piacere perdere, soprattutto in un derby. Analizzeremo cosa non è andato e cercheremo di fare meglio alla prossima". Così Matteo Darmian analizza il derby di Milano ai microfoni della Rai.

"Margini di miglioramento penso ci siano sempre. Non dobbiamo sentirci appagati da quanto fatto l'anno scorso. Conosco i compagni e penso non succederà. Poi starà a noi in campo dimostrarlo. Sicuramente non siamo stati noi stasera e stiamo parlando di una sconfitta in un derby che fa male, ma l'unico modo per andare avanti è lavorare in silenzio e cercare di migliorare giorno dopo giorno. Milan con più fame? Ci sono state tante cose, magari un approccio non buonissimo. Arrivavano prima di noi sulle seconde palle, i contrasti andavano sempre a loro. Tante cose sommate hanno fatto sì che arrivasse la sconfitta. In settimana analizzeremo quanto fatto di buono e meno buono"