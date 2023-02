Il difensore nerazzurro Francesco Acerbi protagonista assoluto in questa vigilia di Inter-Porto. L'ex laziale, infatti, ha parlato anche al Matchday Programme interista in uscita in occasione del match di stasera. "Sono un tipo abbastanza solitario, ma quando mi lego a qualcuno lo faccio veramente - dice Acerbi -. Ho sempre cercato di fare il meglio sul campo. Nella mia carriera sono stati fondamentali la determinazione, la perseveranza e l'umiltà".

"Se penso alle partite che fino ad ora mi hanno emozionato di più mi viene in mente la sfida contro il Barcellona che ci ha consentito di essere qui oggi a giocarci questi ottavi di Champions - ammette il centrale interista -. Poi c'è il derby di Supercoppa: vincere un trofeo è sempre emozionante. All'Inter mi sono subito trovato bene, con la squadra e tutto l'ambiente. Cerco ogni partita di ripagare la fiducia del mister, dei compagni e dei tifosi".