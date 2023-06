Dopo aver salutato la città turca e il sogno Champions, l'attaccante dell'Inter Edin Dzeko ha raggiunto la Nazionale bosniaca già in ritiro in vista dei prossimi impegni per le qualificazioni al prossimo Europeo. A renderlo noto è la Federazione stessa che con tanto di foto in allegato annuncia sui social l'arrivo del Cigno di Sarajevo: "Alla vigilia del secondo allenamento di oggi, il capitano Edin Dzeko si è unito alla squadra" si legge.