Raggiunto a Madrid da DAZN, il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti esprime la sua soddisfazione per gli ottimi risultati ottenuti dal calcio italiano in Europa in questa stagione: "La scuola italiana a livello difensivo è ancora la migliore. Il calcio italiano sta vivendo delle difficoltà con la Nazionale e a causa dei problemi economici, ma è riuscito a portare tre squadre nei quarti di Champions. Sembra incredibile, ma è così. Ci sono anche Roma e Fiorentina, il calcio italiano è ben rappresentato in Europa”. A detta del tecnico di Reggiolo il Napoli, sua ex squadra, può arrivare fino in fondo anche in Champions League: "Il Napoli ha fatto un grande step cambiando le gerarchie dentro lo spogliatoio.