Nicola Amoruso, ex attaccante di Juve, Reggina e Messina, parla ai microfoni del Corriere del Mezzogiorno della finale di Coppa Italia di questa sera: "Non è mai un’amichevole, nemmeno d’estate. Figurarsi quando in palio c’è un trofeo. La favorita? In gare secche è sempre complicato fare pronostici. Ma, in effetti, sulla carta l’Inter sembra dare maggiori garanzie. Però la Juve, nei momenti difficili, spesso sa trovare le energie giuste. Io dico 50 e 50. Gli uomini decisivi? Può essere la notte degli attaccanti. E allora dico Lautaro Martinez e Dusan Vlahovic".