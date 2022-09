Massimo Ambrosini a DAZN ha analizzato il derby vinto 3-2 dal Milan con l'Inter: "Non capita sempre di vedere partite di questo livello, bisogna fare i complimenti a tutte e due le squadre. Critichiamo la Serie A per i ritmi, ma Milan e Inter non si sono risparmiate, soprattutto dopo il primo gol. L'entusiasmo della gente oltre che per i gol è stato per lo spettacolo offerto in campo. Il Milan nel complesso è stato superiore, l'Inter ha reso la partita bella nell'ultima mezzora. Nell'arco dei 90 minuti ha vinto la squadra che ha interpretato la partita meglio", le parole dell'ex centrocampista rossonero.