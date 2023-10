"L’Inter è diventata più forte. Mi è dispiaciuto che Dzeko sia andato via. Il bosniaco si è fatto adorare, soprattutto in un periodo tribolato per via della storia di Lukaku. È stato protagonista di due campionati incredibili. A parametro zero uno Dzeko nella rosa dell’Inter era un jolly non da poco". Così l'ex portiere dell'Inter, Alberto Fontana, intervenuto a Teleromagna, ha parlato del mercato dei nerazzurri.

Sui portieri dell'Inter:

"Considero Sommer un bellissimo personaggio. Però in Bundesliga ha giocato in una squadra di media classifica facendo benissimo, al Bayern ha avuto grossi problemi. L’Inter è una piazza talmente importante che non so se un ragazzo così possa reggere. Non ero fan di Onana e credo che vendesse tanto fumo. Sommer non è questo tipo di portiere, ma forse dopo Julio Cesar, Handanovic, Toldo, non so se lui è a quei livelli lì. Magari si dimostra forte, ma credo che l’Inter debba avere un indiscutibile in porta".