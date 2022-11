Nel corso di un programma sportivo andato in onda sull'emittente locale Vizion Plus, Astrit Hafizi, ex ct della Nazionale albanese, ha criticato pesantemente Edy Reja per il mancato impiego dal primo minuto di Kristjan Asllani nel match amichevole contro l'Italia: "Quando si giocano le partite amichevoli, il ct è chiamato a fare un test per i giovani. Roberto Mancini ha fatto entrare Simone Pafundi, un ragazzo di 16 anni; per l'Italia questa amichevole aveva scopo di solo business. Reja non ha fatto entrare Asllani e non so che giustificazione potrà dare. Reja dovrebbe andarsene, non è entrato nella testa dei giocatori".