Non poteva mancare il messaggio di cordoglio della Lega Serie A, in rappresentanza di tutto il calcio italiano, dopo la terribile notizia della morte di Sinisa Mihajlovic, che si è spento oggi dopo aver convissuto con una lunga malattia: "La Lega Serie A è profondamente addolorata per la scomparsa di Sinisa Mihajlovic, che ci ha lasciati oggi all'età di 53 anni - si legge in una nota diramata sul sito ufficiale -. La sua forza e la sua umanità sono state un esempio che ha tracciato un solco indelebile nel calcio italiano e mondiale.