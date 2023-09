Marcus Thuram ha trovato ieri la sua prima rete nel campionato italiano, culmine di una prova da applausi per il francese. Dagli studi della 'Domenica Sportiva', Lele Adani sottolinea quello che è stato l'ottimo impatto dell'ex Gladbach con la nuova realtà nerazzurra: "Al di là del gol, dell'assist e del rigore procurato, ha fatto un assist anche a Cagliari; il giocatore si è integrato subito. L'Inter negli ultimi due mesi della scorsa stagione ha svoltato, ricordiamoci che a sette-otto giornate dalla fine del campionato scorso Simone Inzaghi era più fuori che dentro il progetto poi hanno fatto un finale incredibile andando anche in finale Champions. E ora ripartono da dove avevano lasciato e questo ha aiutato Thuram, che non ha mai occupato quella posizione nelle sue esperienze precedenti. Agevolato poi da quel gran giocatore che è diventato Lautaro Martinez: l'argentino all'Inter ha fatto un percorso di crescita continua, prima doveva adattarsi ai Lukaku, ai Correa, ai Sanchez. Mentre adesso è diventato una punta totale e agevola gli altri".

Si parla anche dell'eventualità di vedere Juan Cuadrado titolare nel derby: "Il colombiano per qualità è stato per anni l'ala più forte del campionato. Anche lui si è stancato di contare gli scudetti vinti, spesso è stato decisivo. La differenza tra Inter e Milan? L'Inter te la aspetti, il Milan ha stupito".