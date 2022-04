Durante la puntata della Bobo Tv andata in onda ieri su Twitch, Lele Adani ha parlato dell'Udinese, mettendo in guardia l'Inter: "Con la Fiorentina poteva fare 8 gol. Per l'Inter non sarà facile - ha detto -. A Bologna l'Inter ha sbagliato tanto tecnicamente, è stata poco lucida, nervosa e i cambi non hanno fornito quell'apporto in più. I nerazzurri erano in totale controllo del presidio degli ultimi 30 metri avversari, sul gol di Arnautovic è finita la gara dell'Inter".