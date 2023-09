"L'Inter ha fatto male al Milan sulla riconquista della palla, non costruendo da dietro. Perché Pioli non è riuscito a porre rimedio?". Lo ha detto Lele Adani, analizzando, durante la puntata della Bobo Tv, sul canale Twitch di Christian Vieri, il derby stravinto dai nerazzurri contro i cugini sabato sera.

"A me l'Inter piace, non è solo una squadra che riparte: se la vedo giocare, mi diverto - ha aggiunto l'ex difensore -. Non è sempre stato così, ora sì. Ho più aspetti che mi portano a fare questa affermazione: tiene il pallone, varia i ritmi, pressa bene. Poi non è un caso se Thuram sta giocando come mai in passato, vuol dire che si può migliorare anche a 26 anni. Il merito è del gruppo, di Inzaghi e di Lautaro, che si è messo a disposizione. A proposito, la palla che dà il Toro prima del 2-0 è una palla che dà Totti. Poi faccio una domanda: perché la Roma ha fatto andare via Mkhitaryan? E' il migliore centrocampista che ha l'Inter".