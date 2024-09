Daniele Adani critica, alla Domenica Sportiva, la prestazione dell'Inter nel derby di Milano. "Ha tirato in porta 11-12 volte all'Etihad. In analisi corretta bisogna essere critici, non disfattisti ma critici con l'Inter. Se sommiamo Monza e derby l'Inter non è stata così creativa. Quando diciamo che è nettamente la squadra più forte, che può perderlo solo lei lo scudetto, dobbiamo riconoscere che ha creato poco nelle ultime due in campionato e fa una grande partita col City. L'Inter ha avuto metà delle occasioni del Milan e anche a Monza col dominio del gioco non è stata così pericolosa. L'Inter deve ancora dimostrare la forza che ha e di meritarsi il suo status".

"L'Inter ha giocato male con tutti i giocatori, compresi gli attaccanti - prosegue Adani -. Un'occasione a testa per Lautaro e Thuram non basta contro un Milan che concedeva due gol a partita, almeno. Se togli due centrocampisti titolari su tre dopo un'ora e poi esce anche Barella, si va a individuare l'allenatore come colpevole. Io penso lo sia come tutta la squadra per aver giocato sottotono dal 1' al 90'. Lautaro un problema? No...".