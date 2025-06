Intervenuto ai microfoni di Viva El Fubtol, Lele Adani ha commentato la pesante sconfitta rimediata dall'Inter in finale di Champions League contro il PSG.

"Non ha funzionato nulla in campo. Il problema per me non è nell'approccio o in una caratteristica particolare - le sue parole -. In campo c'è stato proprio un dominio, tecnico, fisico, concettuale da parte della squadra di Luis Enrique. Ho visto una grandezza rivelata con il gioco che dovrebbe unire tutti e dovrebbe essere la prima ricerca di tutti quanti".

"L'Inter ha fatto una ricerca nel suo percorso. Tanto è vero che delle 8 squadre arrivate ai quarti di finale è quella con il costo più basso ed anche con i giocatori che guadagnano meno - ha aggiunto -. Quella del Psg però è stata una lezione molto, molto severa. La differenza in campo la fanno in genere gli attaccanti sul gioco della squadra e i due grandi assenti dell'Inter sono stati Lautaro e Thuram. Tante volte hanno preso la gloria e sono stati celebrati, pensate alle sfide contro Bayern e Barcellona".