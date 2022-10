Dagli studi di '90° Minuto', Lele Adani spende parole di elogio nei confronti di Edin Dzeko, decisivo con la sua doppietta nella vittoria contro il Sassuolo a Reggio Emilia di ieri: "Doveva essere il vice Romelu Lukaku, invece anche per i problemi del belga si sta rivelando sempre efficace e affidabile. Al di là dei 102 gol segnati, spicca la sua professionalità e la sua credibilità. Quando Lukaku tornerà, Simone Inzaghi dovrà pensare a diverse cose. La predisposizione al palleggio ce l'ha anche Lukaku, ma non dimentichiamo che c'è anche Lautaro Martinez. Considerando poi che ci sarà il Mondiale, Dzeko non è da considerare riserva: magari il linguaggio del corpo non convince a volte ma di partite ne sbaglia poche".