All'intervallo di Inter-Bologna Francesco Acerbi, autore del primo gol nerazzurro, a Dazn ha detto: "Avevamo tutto sotto controllo, siamo andati bene dentro l'area, stiamo facendo un ottimo primo tempo ma il Bologna è una buona squadra e come abbiamo visto basta poco per riaprirla. Dobbiamo stare attenti perchè non si sa mai le partite come possono cambiare da un momento all'altro, dobbiamo stare ancora più attenti".