Intervistato da TMW Radio , l'ex calciatore Antonio Paganin ha parlato anche del match tra Inter e Napoli, in arrivo il 4 gennaio: "Il Napoli, a differenza dell'Inter, ha più qualità e meno quantità. L'Inter perde qualcosa in termini qualitativi e se deve cambiare qualcosa fatica. Spero sia lo stesso Napoli visto contro il Lille, lascerebbe speranze di recupero alle altre, altrimenti sarà dura".

Una sconfitta potrebbe creare dubbi sul futuro di Inzaghi? "Credo di sì. Quando ti trovi a 14 punti dal Napoli è chiaro che hai dei dubbi. La società si domanderebbe se un organico del genere, che ha perso il titolo lo scorso anno (e non lo ha vinto il Milan), non sia all'altezza. Per me peserà sul suo futuro. Il rischio di una situazione del genere è che togli valore anche ai tuoi calciatori".