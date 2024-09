Ai microfoni di TMW Radio, Antonio Paganin dice la sua sulla sconfitta dell'Inter nel derby: "Ho qualche dubbio sulla preparazione, tanti ragazzi arrivano da Europei e Copa America e quindi hanno avuto poco riposo. Ma a prescindere da questo, sembra esserci stata nel derby una sorta di appagamento post-City. Inconsciamente, affrontando una squadra in difficoltà, ho visto una squadra un po' piatta. I gol presi denotano un po' di disattenzione. Il Milan ha meritato, ma ho visto una squadra un po' fiacca. Ma siamo all'inizio e aspettiamo per i giudizi. Le coppe incideranno molto, si dovrà ruotare molto la rosa".

Che farà l'Inter quest'anno?

"In fuga non la vedo l'Inter quest'anno, ma rimane la più attrezzata. La differenza la farà la guida tecnica e lo staff nel riuscire ad azzerare una partita e spostare subito il focus su un'altra. Dovrà essere bravo l'allenatore a caricare e scaricare la squadra per ogni impegno. Se molli di testa in Italia, vai sotto".