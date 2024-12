All'indomani della serata in cui Giuseppe Bergomi è stato insignito del "One Club Man Award", il riconoscimento assegnato a chi ha trascorso l'intera carriera professionistica in una sola squadra, sul profilo X dell'Athletic Bilbao è apparso questo messaggio rivolto all'Inter: "È stato un onore accogliere a San Mamés Giuseppe Bergomi, un grande esempio di fedeltà ai colori nerazzurri. Athletic Club e Inter, due club storici uniti dal senso di appartenenza personificato nella figura de Lo Zio", si legge.

Fue todo un honor recibir en San Mamés a Giuseppe Bergomi, todo un ejemplo de lealtad a los colores nerazzurri.



Athletic e @Inter, dos clubes históricos unidos por el sentido de pertenencia personificado en la figura de Lo Zio.



❤️ Grazie di tutto. https://t.co/O7i1Y1C2HS — Athletic Club (@AthleticClub) December 5, 2024