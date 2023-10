Vincenzo Montella non poteva sognare un inizio di avventura migliore da ct della nazionale turca, che ieri si è qualificata a Euro 2024 battendo nettamente la Lettonia dopo aver vinto giovedì sul campo della Croazia. Un'impresa celebrata a fine partita da tutta la squadra, con il capitano Hakan Calhanoglu che ha preso per mano il tecnico accompagnandolo sotto la curva per ricevere gli applausi meritati dal pubblico della Konya Büyükşehir Arena.