Pochi minuti fa, il pullman dell'Inter è arrivato all'aeroporto di Milano Malpensa, da dove la squadra di Simone Inzaghi partirà alla volta di Siviglia in vista del test amichevole in programma domani contro il Betis. Come riferito, non parteciperanno alla trasferta spagnola Romelu Lukaku e André Onana, entrambi alle prese con il lavoro post Mondiale sulla condizione, oltre a Joaquin Correa e Danilo D’Ambrosio. Tanti i Primavera aggregati da Simone Inzaghi, come già successo per il mini-ritiro di Malta. Il video dell'arrivo girato dal nostro inviato: