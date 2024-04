È Marco Piccinini l'arbitro scelto per dirigere Udinese-Inter, Monday Night della 31esima giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Forlì ha come assistenti Vivenzi e Cecconi, mentre Baroni indossa le vesti del quarto uomo. In sala VAR c'è Serra, coadiuvato da Abisso. Partita più complicata nella ripresa per il direttore di gara, che comunque la controlla bene nel complesso: prima annulla un gol a Carlos Augusto per fuorigioco, poi concede un calcio di rigore all'Inter per un fallo netto di Okoye su Thuram.

1' - Pronti via, Kamara sbaglia l'esecuzione della rimessa laterale: Piccinini ordina l'inversione e dà il possesso all'Inter.

10' - Dimarco apre e chiude un triangolo e penetra poi in area di rigore, terminando a terra per aver perso l'equilibrio dopo un contatto con Ehizibue: Piccinini assegna il calcio d'angolo e trova l'ok dell'interista che gli stringe la mano.

11' - Nel calcio d'angolo seguente arriva un tocco di braccio di Bijol, ma è del tutto casuale perché prima impatta il pallone con il ventre: il breve check tra Piccinini e il VAR conferma la decisione di campo.

12' - Thuram tocca il pallone e poi interviene su Wallace in maniera fallosa, ma senza cattiveria: Piccinini si limita a fischiare il fallo, risparmiando giustamente il cartellino giallo.

24' - Pavard resta a terra dopo un contrasto duro con Kamara: intervento al limite, Piccinini lascia correre.

33' - Samardzic sbraccia nel tentativo di proteggere palla e rifila una manata sul volto di Calhanoglu: il colpo è involontario, Piccinini fischia il fallo e in maniera corretta non ammonisce il bianconero.

47' - L'Inter trova il gol con Carlos Augusto, ma la rete viene annullata per fuorigioco su segnalazione dell'assistente Cecconi: il brasiliano è oltre la linea difensiva al momento della sponda aerea di Lautaro, ma tra il tocco dell'argentino e il tiro del difensore c'è anche un tocco di braccio di Kristensen che il VAR reputa però non punibile con il penalty. Il check con Piccinini porta alla conferma dell'annullamento del gol e alla non assegnazione del calcio di rigore: decisione che lascia qualche dubbio.

54' - Dimarco crossa in area e Thuram impatta di testa il pallone, anticipando nettamente l'uscita di Okoye che finisce per travolgerlo: Piccinini non ha dubbi e assegna subito il calcio di rigore. La decisione, corretta, è subito confermata dal VAR. Calhanoglu realizza dal dischetto e fa 1-1.

77' - Pereyra interviene in ritardo su Pavard che ha già giocato il pallone: Piccinini estrae il primo giallo del match.

92' - Piccinini fischia un fallo di Pavard su Pereyra, il francese non ci sta e protesta: ammonito, salterà Inter-Cagliari perché era in diffida.

93' - Lautaro inteviene con una spallata per bloccare la ripartenza di Ebosele: giallo per l'argentino. Anche lui, diffidato, sarà costretto a saltare Inter-Cagliari.

95' - L'Inter trova la rete del 2-1 con Frattesi, bravo ad appoggiare in rete la respinta del palo dopo il destro da fuori di Lautaro. Il gol è valido: al momento del tiro dell'argentino il centrocampista nerazzurro parte da posizione regolare.