È Massimiliano Irrati l'arbitro di Juventus-Inter, sfida valida per la 31ª giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Firenze ha come assistenti Ranghetti e Vivenzi, con Ghersini Quarto Uomo. Il VAR è Mazzoleni, l'Assistente VAR Passeri. Tanti cartellini per il direttore di gara, che va in piena confusione alla fine del primo tempo in occasione del calcio di rigore concesso all'Inter e poi fatto ribattere.

2’ - Locatelli interviene di testa in mezzo al campo e riceve un colpo sul volto da Lautaro Martinez, che cerca il pallone con il piede ma commette gioco pericoloso: Irrati estrae subito il primo cartellino giallo del match. Il Toro era diffidato e dovrà quindi saltare l’impegno casalingo contro l’Hellas Verona.

9' - Dopo una respinta difettosa di Handanovic, la palla si impenna e finisce a Chiellini che da zero metri stampa sulla traversa. Ma prima il bianconero commette fallo, come spiegato anche dal portiere a DAZN parlando di scuse del difensore per l'intervento irregolare nei suoi confronti: manca il fischio di Irrati.

15’ - Barella anticipa Rabiot: il francese interviene in ritardo e con il piede a martello, anche in questo caso Irrati estrae il cartellino.

17’ - Vlahovic salta in anticipo su Skriniar, che lo sbilancia quando è in volo: per Irrati non c’è nulla e il gioco va avanti dopo che l’arbitro ha verificato le condizioni del serbo, reduce da una brutta caduta.

18’ - Rabiot, già ammonito, interviene in maniera dura su Lautaro fuori dall'area di rigore. Irrati non fischia neanche il fallo (che era netto, ma forse non da secondo giallo) e lascia correre.

22’ - Chiellini interviene in scivolata per giocare il pallone e poi entra in contatto con Lautaro. Alla ricerca del contrasto, l’argentino finisce per colpire il difensore della Juventus ma senza cattiveria: questa volta Irrati fischia il fallo, ma non ci sono gli estremi per il secondo giallo. Stessa valutazione fatta pochi minuti prima su Rabiot.

26’ - Locatelli entra in gioco pericoloso su D’Ambrosio, colpito appena sotto il petto dai tacchetti dello juventino: ammonizione per il centrocampista della bianconero.

43’ - Dumfries entra in area di rigore dal lato corto e cade per terra dopo un vistoso pestone di Morata, che viene anche ammonito: il piede destro dello spagnolo blocca il destro dell’olandese colpendolo sulla punta. È il classico 'pestone', episodio di step on foot. Inizialmente Irrati lascia correre, poi viene richiamato dal VAR: osservando l’episodio davanti al monitor, l’arbitro non ha dubbi e assegna il calcio di rigore per l’Inter.