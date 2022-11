37' - Bremer, su un lancio dalle retrovie, stoppa male il pallone e lo tocca con il braccio pur essendo tutto solo. Lautaro protesta, ma per l'arbitro non c'è motivo di intervenire. Intervento involontario.

45' - Proteste nerazzurre per un fallo di mano di Locatelli sugli sviluppi di un corner da sinistra. Il centrocampista bianconero tocca effettivamente, ma lo fa perché trattenuto da Dumfries. Il VAR giustamente non segnala nulla.

56' - Calhanoglu trattiene Miretti bloccando un'azione di contropiede e viene ammonito: giusto.

64' - Danilo devia in rete il cross da sinistra di Kostic, ma il VAR Di Paolo non dà il via libera a Doveri per riprendere il gioco. Dopo diversi minuti la rete viene annullata per un fallo di mano dello stesso difensore brasiliano. Una finezza: nessuno se n'era accorto, ma il replay (soprattutto quello da dietro) conferma il tocco.

69' - Cartellino giallo per Skriniar, che interviene energicamente sul pallone ma poi colpisce Alex Sandro sulla caviglia. Decisione corretta.

77' - Ammonizione per Danilo che si sacrifica su Correa bloccando un'insidiosa ripartenza nerazzurra.

88' - Barella viene colpito alle spalle da Locatelli e si rotola a terra dolorante, per Doveri l'intervento è sul pallone. Vero, ma poi il centrocampista bianconero colpisce con l'altra gamba l'avversario.