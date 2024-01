C'è stata una variazione nella designazione arbitrale di Inter-Verona. Il fischietto definitivo è Fabbri, con Rossi e Cipressa come assistenti. Il IV uomo è Gualtieri, al VAR c'è Nasca, con AVAR Di Vuolo. Dopo un primo tempo apparentemente semplice, Fabbri nella ripresa ne azzecca davvero poche. Tanti gialli risparmiati, al 90' ferma una ripartenza dell'Inter per una spallata regolare di Arnautovic. Il direttore di gara perde il controllo del match, soprattutto quando non riesce a dare un metro preciso all'andamento della partita. Il 2-1 dell'Inter era da annullare perché la gomitata di Bastoni su Duda (da giallo) era netta. Il VAR non richiama Fabbri ed è un altro errore nella conduzione arbitrale. Incoerenza nel metro gestionale: questo il tratto identitario complessivo. Corretto il penalty assegnato agli scaligeri: Darmian colpisce Magnani. L'on field review non può far altro che confermare il rigore.

Di seguito gli episodi più rilevanti della partita:

11' Folorunsho entra in ritardo su Barella: Fabbri lo richiama. Il centrocampista veronese rischia il giallo.

15' Trattenuta di Bastoni ai danni di Ngonge: corretta la segnalazione del guardalinee Cipressa.

18' Suslov punta Dumfries e lo salta: intervento in ritardo dell'interista, ma Fabbri dice (sbagliando) che si può proseguire.

22' Suslov (molto attivo) calcia in porta, deviazione fortuita di Carlos Augusto: non c'è nulla.

34' Mboula tocca con il braccio dopo il rinvio di Dumfries. Era una situazione insidiosa: fallo in attacco.

48' La posizione di Acerbi è irregolare: ecco perché viene annullato il gol a Lautaro con l'ausilio del VAR.

51' Doig spinge Thuram rischiando il giallo. Fabbri non tira fuori il cartellino.

55' Contatto in mezzo al campo: Lautaro trattiene Folorunsho, corretta la punizione per il Verona.

71' Coppola usa le mani per cinturare Thuram: netto il fallo, ci stava anche il giallo qui.

74' Magnani va al contatto fisico con Arnautovic: da qui nasce il gol del pareggio. Contatto al limite, ma regolare.

77' Intervento in scivolata di Coppola che sbarra la strada a Lautaro: giallo giusto. La ripartenza era pericolosa.

78' Giallo anche per Suslov, reo di aver fermato Barella lanciato verso la porta.

89' Fabbri ferma inspiegabilmente una ripartenza dell'Inter: la spallata di Arnautovic era regolare.

93' Polemiche per un contatto tra Bastoni e Duda poco prima del gol di Frattesi. Ci stava il fallo: altro errore della conduzione arbitrale. Bastoni rifila una gomitata all'avversario senza nemmeno guardarlo. Doveva esserci l'on field review.

95' Espulso Lazovic per le proteste dopo il controverso episodio finale.

99' Succede di tutto: Darmian colpisce il piede di Magnani. Dopo on field review, giusto assegnare il rigore all'Hellas.