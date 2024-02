È Marco Piccinini l'arbitro designato per dirigere Inter-Salernitana, match valido per la 25esima giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Forlì ha come assistenti Cecconi e Rossi, con Camplone quarto uomo. In sala VAR c'è invece Marco Serra, coadiuvato da Valeri. Partita senza cattiveria e di facile gestione per il direttore di gara, come dimostra il singolo cartellino giallo estratto dal taschino. Da segnalare solo qualche episodio dubbio in area granata: regolare il raddoppio nerazzurro, giusto annullare il gol di Arnautovic per fuorigioco.

3' - Doppio episodio dubbio nell'area della Salernitana. Prima c'è la timida richiesta di un tocco di mano di Pasalidis (c'è da dire che si tratta di una palla inaspettata perché proprio davanti a lui c'è Lautaro che fa scorrere il pallone), poi Thuram cade a terra dopo un contatto con Boateng, che però si ferma prima dello scontro con il francese. Piccinini lascia correre e il VAR non interviene.

7' - Boateng interviene in scivolata e in ritardo su Thuram: Piccinini si limita al richiamo verbale, avvisandolo sul rischio di cartellino.

19' - Il raddoppio dell'Inter arriva con Lautaro, pescato da Carlos Augusto direttamente da rimessa laterale: una parte del piede sinistro del brasiliano è dentro il terreno il gioco, ma il gol è comunque regolare. L'irregolarità si verifica infatti nel momento in cui entrambi i piedi sono dentro il campo.

34' - Maggiore prova ad anticipare Lautaro ma finisce per rifilargli un pestone sulla caviglia sinistra: l'intervento non è cattivo, anche in questo caso Piccinini decide di tenere il cartellino nel taschino.

40' - L'Inter trova il 3-0 con il tap-in di Dumfries. Dopo il gol, Piccinini aspetta il definitivo via libera della sala VAR che verifica il cambio di possesso ad inizio azione per un possibile tocco di braccio di Calhanoglu. Tocco che non c'è: gol convalidato dopo il silent check.

49' - Pasalidis spazza via e colpisce il braccio di Lautaro, che però è completamente aderente al corpo e non ne aumenta il volume: Piccinini fischia punizione per la Salernitana, poi si scusa con il capitano dell'Inter per la scelta sbagliata.

53' - Dumfries recupera palla in zona pericolosa e poi termina a terra in area dopo un contatto con Basic: il tocco sul piede dell'olandese è lieve ma c'è, secondo Piccinini è troppo poco per fischiare un calcio di rigore. Si riparte con rimessa dal fondo per la Salernitana, resta qualche dubbio.

71' - Netto prestone di Tchaouna sul piede di Asllani che ha già scaricato il pallone: Piccinini estrae il primo giallo della gara.

76' - Bastoni nasconde il pallone danzando sulla linea laterale e incassa l'intervento di Pasalidis: Piccinini fischia calcio di punizione dopo aver provato a concedere il vantaggio, poteva starci il cartellino giallo.

79' - Arnautovic trova la rete del 4-0, annullato però per fuorigioco sulla segnalazione dell'assistente Cecconi: decisione confermata dal VAR. L'austriaco parte in leggero anticipo rispetto a Maggiore al momento della verticalizzazione.

81' - Buchanan punta e salta secco Sambia, finendo poi a terra in area dopo il contatto: fuori area i due si trattengono reciprocamente, poi il canadese si lascia andare sentendo il braccio dell'avversario poggiato sulla schiena. Anche in questo caso Piccinini lascia correre, non ci sono gli estremi per un penalty.

90' - Arriva il poker di Arnautovic e questa volta è tutto buono: sia Dumfries (che fa l'assist) che l'attaccante partono in posizione regolare nell'azione del gol del definitivo 4-0.