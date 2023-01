È  Gianluca Prontera l'arbitro scelto per dirigere Inter-Parma, match valido per gli ottavi di Coppa Italia. Il fischietto della sezione di Bologna ha come assistenti Carbone e Giallatini , il ruolo di quarto ufficiale viene invece affidato a Ghersini . La direzione del VAR è incarico di Marini , coadiuvato dall'AVAR Longo . Conduzione nel complesso positiva sia da parte del direttore di gara sia dagli assistenti, unico neo di una serata ben gestita è qualche contatto al limite dove poteva starci il fischio. Nel complesso il metro adottato si mostra coerente.

80' - Nuova ammonizione per il Parma, stavolta per Camara che entra in maniera scomposta su Gagliardini che gli aveva rubato il possesso con astuzia. Bravo Prontera ad assegnare prima il vantaggio non interrompendo l'azione e poi a sventolare il cartellino al giocatore ducale.

91' - Contatto leggero tra Balogh e Correa con l'argentino che allarga la gamba alla ricerca proprio l'intervento del classe 2001 che rimane lucido e non casca nella trappola tesa dall'ex Lazio: corretto non assegnare il calcio di rigore per l'Inter lasciando proseguire il gioco.

105' - Calcio d'angolo battuto male e ripartenza veloce del Parma con Dimarco che si vede costretto a spendere il fallo tattico per interrompere l'offensiva emiliana: giallo inevitabile.

107' - Intervento al limite di Asllani che rischia il cartellino interrompendo il contrattacco dell'undici di Pecchia: l'arbitro si dimostra permissivo e non punisce il centrocampista al termine dell'azione.

114' - Svista di Prontera, che non vede la gomitata di Circati su Martinez (che perde sangue) e lascia correre. Il calcio di punizione sarebbe stato il minimo.