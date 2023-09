È Matteo Marcenaro l'arbitro scelto per la direzione del lunch-match tra Empoli e Inter, in programma al Castellani, gara valida per la quinta giornata di Serie A. Il fischietto di Genova sarà assistito da Colarossi e Cipressa e Fourneau Quarto Uomo. VAR affidato a Valeri, coadiuvato da Gariglio. Prestazione da rivedere, se non da dimenticare, quella di Marcenaro che non calibra mai il metro del giudizio. Giusta la lettura sul gol di Thuram, avanti rispetto alla linea di difesa, ma non trova mai l'equilibrio. Pessima la gestione dei cartellini.

4' - Pestone di Ebuehi su Calhanoglu che aveva strappato, correttamente, il pallone a Marin. Marcenaro fischia fallo sul turco interrompendo, erroneamente, il gioco dell’Inter che nel frattempo aveva continuato l’azione con Lautaro pronto a lanciarsi in campo aperto. Legittime le proteste di Inzaghi che lamenta un vantaggio mancato.

7' - Ismajli mura Lautaro, lanciato verso la porta, intervento che avrebbe previsto un’ammonizione mai arrivata. Al contrario, l’arbitro non fischia neppure fallo.

19' - Marin commette fallo su Lautaro Martinez. Il direttore di gara fischia fallo a favore degli ospiti, ragguagliando il centrocampista dei toscani.

26' - Giallo per Acerbi che ferma con veemenza Shpendi, ma senza particolare cattiveria, né pericolosità: ammonizione generosa.

33' - Contatto spalla con spalla tra Lautaro e Ismajli. Proteste dell’Empoli, giusta la decisione di Marcenaro: nessuna irregolarità. Giusto invece il giallo per Pezzella, particolarmente ardito nelle proteste.

35' - Annullato per offside il gol di Thuram. Corretta la decisione dell’arbitro: francese oltre Luperto, ultimo difensore, al momento del tocco di testa di Frattesi per prolungare la traiettoria di un cross.

48' - Contatto Bastoni-Cambiaghi in area di rigore dell’Inter: Marcenaro fa segno di no, esortando il giocatore di casa ad alzarsi. Lettura corretta: nessuna particolare trattenuta da parte del difensore dell’Inter nei confronti dell’attaccante che perde grip con eccessiva facilità.

60' - Intervento sulla trequarti di Cambiaghi su Acerbi: l’arbitro fischia fallo a favore dei nerazzurri senza estrarre il cartellino nonostante l’intervento dell’attaccante dei toscani nettamente fuori tempo e sulla gamba dell’avversario. Altra decisione dubbia del fischietto di Genova.

62' - Giallo, invece, forse eccessivo quello estratto ai danni di Maleh per un intervento non pulitissimo su Lautaro. Ammonito anche Accardi dalla panchina.

65' - Altra ammonizione, corretta, ad Alessandro Bastoni che, in ritardo, atterra Baldanzi in corsa.

91' - Spallata plateale di Luperto su Barella in corsa verso la porta. Non c’è nulla per Marcenaro. Resta qualche dubbio lecito.

