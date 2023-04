Tocca a Michael Oliver dirigere il quarto di finale d'andata di Champions League tra Benfica e Inter allo stadio Da Luz di Lisbona. L'arbitro inglese ha come assistenti Burt e Bennett, mentre il Quarto Uomo è Brooks. In sala VAR ci sono invece Van Boekel e Attwell. Qualche imprecisione per il direttore di gara, non sempre sicuro nell'utilizzo dei cartellini, ma nel calcio di rigore per l'Inter giudica giustamente punibile il braccio largo di Joao Mario.

11' - Ramos si lamenta timidamente per una leggera trattenuta nell'area di rigore dell'Inter negli sviluppi di un calcio d'angolo a favore del Benfica: per Oliver è tutto regolare, per il VAR (che non interviene) idem. Si va avanti.

22' - Antonio Silva interviene con il piede a martello su Lautaro, intento a giocare di sponda: Oliver punisce il difensore del Benfica con il primo cartellino giallo del match.

29' - Il Benfica chiede un calcio di rigore per un presunto tocco di mano durante il flipper in area che coinvolge Darmian e Dumfries: Oliver si ferma qualche secondo per un breve check con il VAR che conferma la regolarità dell'azione. Si prosegue anche in questo caso.

31' - Darmian sgambetta Rafa Silva sulla trequarti: Oliver concede il vantaggio e fa terminare l'azione al Benfica, poi si limita all'avviso verbale nei confronti del difensore dell'Inter.

37' - Acerbi perde palla in una zona pericolosa su passaggio killer di Dumfries e rimedia trattenendo Rafa Silva: Oliver fischia calcio di punizione, ma tiene il cartellino nel taschino.

41' - Dumfries prova ad andare al cross dal fondo ma finisce per scalciare Grimaldo, che nel frattempo ha toccato il pallone intervenendo in anticipo in scivolata: Oliver assegna un calcio d'angolo a favore dell'Inter, ma in realtà sarebbe stato corretto il calcio di punizione per il Benfica.