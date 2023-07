Dopo l'annuncio ufficiale di Pelamatti (rileggi qui) la Torres annuncia un altro atteso innesto dall'Inter: si tratta di Francesco Nunziatini, in prestito dai nerazzurri. Il comunicato:

"Arriva in prestito dall'Inter il centrocampista Francesco Nunziatini. Classe 2003, 184 cm di altezza, è un mancino naturale che nonostante la giovane età ha già alle spalle due stagioni in Legapro con 32 presenze totali.

L'anno scorso era in forza al San Donato Tavarnelle ma un infortunio al ginocchio a dicembre lo ha costretto ai box fino a fine stagione. Nella stagione 2019/20 Nunziatini ha collezionato anche 3 presenze in serie B con il Livorno. Può giocare come trequartista ed è un prospetto sul quale l'Inter ha scommesso con decisione acquistandolo dal Livorno.

Con la primavera nerazzurra si è infatti subito messo in evidenza vincendo il campionato nella stagione 2021/22. Ora Nunziatini è pronto a vestire la maglia della Torres. Benvenuto e in bocca al lupo, Francesco!".