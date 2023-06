Lo Stoccarda ha messo gli occhi su Darian Males, centrocampista offensivo di proprietà dell'Inter ora impegnato con la Svizzera agli Europei Under 21, nell'ultima stagione al Basilea. Secondo Blick, il capo dell'area tecnica degli Schwaben Christian Gentner si è recato ieri a Cluj-Napoca per assistere al match tra Svizzera e Italia per avere un quadro più dettagliato del 22enne. Bisogna capire se lo Stoccarda è disposto a pagare la somma chiesta dall'Inter dopo che il Basilea ha lasciato decadere l'opzione di acquisto da quattro milioni fissata la scorsa estate.