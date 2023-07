Il Genoa è alle prese con la costruzione della squadra da consegnare al tecnico Alberto Gilardino per la prossima Serie A, un lavoro che potrebbe coinvolgere anche due giovani di proprietà dell'Inter come Eddie Salcedo e, novità delle ultime ore, Giovanni Fabbian (RILEGGI QUI LA NOSTRA ESCLUSIVA). Intervistato nel ritiro di Moena da Il Secolo XIX, Andres Blazquez, ad del Grifone, chiarisce gli intenti dei rossoblu: "Abbiamo ben in mente i nostri obiettivi, siamo pronti a chiudere per tutti anche adesso. Ma dobbiamo attendere che diverse situazioni si sblocchino. Quasi tutti i club hanno fatto finora poco o niente. Vogliamo costruire una squadra competitiva, in grado di avere almeno una chance di vincere ogni partita. Vogliamo essere protagonisti anche in Serie A.

Con il mister c’è un dialogo costante su quello che serve per affrontare la Serie A nel modo migliore, sta lavorando molto bene e nei prossimi giorni contiamo di mettergli a disposizione qualche rinforzo. Non c’è un numero preciso di rinforzi che abbiamo pianificato, abbiamo delle idee in proposito ma dipenderà dalle caratteristiche dei giocatori che arriveranno: uno ad esempio può essere in grado di ricoprire due ruoli diversi, nel caso allora punteremmo su altre zone dello schieramento da puntellare. Il nostro obiettivo è quello di avere una rosa di giocatori sostenibile, siamo ambiziosi ma non folli. Nessuna mossa sarà folle o non ponderata. Se poi ci saranno delle partenze, daremo il via libera solo se arriveranno giocatori in grado di migliorare il livello della squadra".