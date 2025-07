Nuovo arrivo in casa Torino, che come fa sapere attraverso la nota pubblicata sul sito ufficiale, "è lieto di annunciare di aver acquisito dallo Sporting Clube de Portugal, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Franco Israel Wibmer, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per la stagione successiva.

Tutto il Torino Football Club accoglie Franco Israel con un caloroso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro".