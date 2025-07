Parte ufficialmente la stagione dell'Inter, ritrovatasi ieri in quel di Appiano Gentile per il primo giorno di ritrovo dedicato ai test atletici e da lunedì si riparte con obiettivi precisi. Il finale di Mondiale per Club, "anche grazie al suo finale scoppiettante con la lite pubblica Lautaro-Calhanoglu, ha già dato indicazioni sul nuovo corso. E il mercato, se porterà un attaccante come Lookman, farà il resto". L'ultima stagione ha dato modo di capire che la rosa aveva bisogno di più soluzioni in attacco e "per questo, e per togliersi di dosso la vecchia routine e le gerarchie che a volte sembravano difficili da scalfire, l'Inter cambierà anche pelle, con più soluzioni di gioco, come si è già intravisto negli Usa" si legge sul Corriere della Sera.

"Da domani partiranno gli esperimenti di Chivu" e se finora ha giocato il ruolo di empatica guida "per cercare con il suo staff di guarire subito le ferite, adesso il tecnico romeno punta a diventare quel "'dittatore democratico' che ha detto di voler essere come allenatore" per dare subito l'impronta. "Se arriverà Lookman, l'Inter giocherà stabilmente col tridente e col trequartista nel 3-4-2-1 o lo userà solo come opzione extra?". Questi sono i grandi quesiti in attesa di vedere le prime prove tattiche sul campo, ma il quotidiano milanese prova ad abbozzare ipotesi: "Con tre punte è difficile pensare a un centrocampo a due a protezione della difesa, a meno che il turco non torni a essere quel formidabile recuperatore di palloni della seconda stella. La coppia Barella-Sucic è sembrata assortita, ma sembra sempre mancare un mediano che garantisca fisicità e protezione. Il mercato è ancora lungo e sia a centrocampo, dove Frattesi viene dichiarato incedibile ma è quello che ha più mercato, che in difesa dove continua la caccia al baby Leoni (unica richiesta esplicita di Chivu alla dirigenza...) possono esserci novità. Senza rivoluzioni, magari, Ma anche senza equivoci".