Dopo il primo giorno andato in scena ieri, anche oggi il BPER Center di Appiano Gentile si è riempito: i nerazzurri di Cristian Chivu sono stati impegnati in un allenamento mattutino che prevedeva altri test atletici così da fornire all'allenatore tutti i dati necessari per partire con gli allenamenti a pieno regime in vista della nuova stagione. L'allenatore romeno sta dando il suo tocco sia a livello di preparazione che di gestione, fa sapere Sky Sport che ricorda la conferenza di presentazione ufficiale della stagione in programma per domani.

Alla sessione odierna non ha ancora preso parte Davide Frattesi, atteso per metà settimana prossima. Il centrocampista sta lavorando sotto la supervisione dello staff medico nerazzurro in un centro specializzato per il recupero dell'ernia inguinale e potrebbe impiegare qualche giorno in più per rientrare alla Pinetina.