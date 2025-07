C'è bagarre per arrivare a Giovanni Leoni. Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, in prima fila ci sono le milanesi. L'Inter è da tempo sulle tracce del ragazzo, sembrava la grande favorita ma adesso non è così scontato che il centrale vesta di nerazzurro.

Le soluzioni italiane sarebbero comunque favorite rispetto a quelle della Premier League. E la Juventus continua ad avere Leoni nel proprio radar. Piaceva a Giuntoli, è nella lista anche di Comolli. Ma ad oggi tra i difensori c'è sovraffollamento. Servirebbe l'uscita di Lloyd Kelly, con un'offerta sopra i 20 milioni di euro. Ma i bianconeri potrebbero anche proporre un acquisto a un prezzo ribassato rispetto ai 40 milioni richiesti, lasciando per un anno il giocatore a Parma.