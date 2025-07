E' una data a suo modo storica per l'Inter quella di oggi, domenica 27 luglio 2025: allo 'Stadio Briamasco' di Trento, infatti, la neonata squadra Under 23 scende in campo per la prima volta in assoluto sfidando in amichevole i padroni di casa in quello che è a tutti gli effetti un antipasto delle sfide che si vedranno in Serie C nella stagione ormai alle porte.

Per l'occasione, Stefano Vecchi ha scelto questo undici titolare: Melgrati; Re Cecconi, Prestia, Alexiou; Avitabile, Berenbruch, Topalovic, Cocchi; Kamate, Quieto; Spinaccè.