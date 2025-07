E' finita in parità la prima, storica partita giocata dalla neonata Inter U23, capace di rimontare per ben due volte il Trento a domicilio nel test amichevole andato in scena allo 'Stadio Briamasco'. Dopo il punto dell'1-0 realizzato dai padroni di casa alla mezzora, grazie al colpo di tacco di Benedetti, Luka Topalovic ha firmato l'1-1 a fine primo tempo colpendo con un tiro dalla distanza.

Nella ripresa, al 70esimo, Mayr riporta avanti i suoi che pregustano la vittoria praticamente fino a poco prima del triplice fischio, quando arriva la zampata di Alessandro Fontanarosa a fissare definitivamente il risultato sul 2-2.

IL TABELLINO:

AC TRENTO-INTER U23 2-2

Marcatori: 30’ Benedetti (T), 45’ Topalovic (I), 69’ Mayr (T), 90’+3’ Fontanarosa (I).

TRENTO (4-3-3): 1 Tommasi (12 Barlocco 46’); 2 Muca (26 Triacca 46’), 3 Corradi (13’ Calzà 72’), 4 Cappelletti (25 Trainotti 46’), 5 Maffei (20 Meconi 46’); 7 Aucelli (19 Mayr 68’), 6 Fossati (14 Ebone 61’), 8 Mehic (17 Giannotti 46’); 10 Benedetti (18 Kouka 72’), 9 Pellegrini (15 Gebauer 61’), 11 Chinetti (23 Sangalli 61’). A disposizione: 16 Genco, 21 Prinoth, 24 Tarolli. Allenatore: Luca Tabbiani.

INTER (3-4-2-1): 1 Melgrati (12 Raimondi 46’); 4 Re Cecconi (23 Garonetti 46’ – 17 Motta 68’), 5 Prestia (C) (16 Stante 46’), 6 Alexiou (24 Stabile 46’); 2 Avitabile (13 Della Mora 46’), 9 Topalovic (18 Venturini 46’), 7 Berenbruch (26 Zarate 46’), 3 Cocchi (25 Fontanarosa 46’); 8 Kamate (20 Mosconi 46’), 10 Quieto (19 Di Maggio 46’); 11 Spinaccè (14 Zouin 61’). A disposizione: 21 Zamarian, 15 Aidoo, 22 Maye. Allenatore: Stefano Vecchi

Recupero: 1’ – 4’.

Ammoniti: nessuno.

Arbitro: Schmid

Assistenti: Bergamaschi-Caccia