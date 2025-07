Il futuro di Joao Felix sembra ormai destinato all'Arabia: l'ex attaccante del Milan è infatti ormai in procinto di firmare con l'Al-Nassr, dopo essere tornato al Chelsea a seguito di una ben poco soddisfacente esperienza in rossonero.

C'è però un retroscena raccontato da Matteo Moretto, secondo cui l'attaccante portoghese è stato proposto da Jorge Mendes all'Inter non solo a gennaio, ma anche negli ultimi due mesi, ricevendo risposte negative dalla dirigenza nerazzurra.