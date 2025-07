Importante annuncio dell'Inter sugli allenamenti della preparazione per la stagione 2025/26. Attraverso una nota ufficiale pubblicata pochi minuti fa, "FC Internazionale Milano comunica che a partire dal ritiro previsto per lunedì 28 luglio e per tutta la durata della preseason, le sedute di allenamento della squadra di Cristian Chivu saranno chiuse al pubblico - si legge su Inter.it -. Eventuali variazioni del programma verranno comunicate attraverso i canali ufficiali del Club".