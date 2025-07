Spazio al mercato nell'edizione bergamasca del Corriere della Sera, dove il quotidiano fa il punto della situazione di casa Atalanta nell'affare Lookman: "L'Inter è vicina a formalizzare l'offerta da 45 milioni per avvicinarsi a quota 50, la richiesta dell'Atalanta per il nigeriano" si legge tra le colonne del quotidiano che parla di offerta dei milanesi al rialzo.

"Il fondo Oaktree ha dato il benestare per aggiungere 3 milioni di parte fissa e 2 milioni di bonus, per un gap che quindi si dimezzerebbe - si legge -. A Milano però c'è fiducia: la prossima è chiamata 'la settimana di Lookman', in viale della Liberazione e non è escluso un terzo rilancio in tempi stretti. Anche perché il club di Marotta ha deciso di mettere da parte la pista Leoni per puntare tutto sul nigeriano e chiudere l'affare".