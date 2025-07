E' Luka Topalovic, già stella della Primavera interista campione d'Italia nella scorsa stagione, a mettere a segno il primo gol nella storia della squadra U23 nerazzurra, ora in campo al 'Briamasco' per il test con il Trento. Dopo il punto dell'1-0 realizzato dai padroni di casa grazie al colpo di tacco di Benedetti alla mezz’ora, il centrocampista sloveno classe 2006 ha colpito dalla distanza proprio in chiusura di primo tempo firmando l'1-1.