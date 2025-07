Il Vicenza vuole consegnare a Fabio Gallo un attaccante in grado di fare la differenza in vista del prossimo campionato di Serie C. Secondo quanto riferisce Il Giornale di Vicenza, considerando il fatto che l'Inter è piombata forte su Stuckler della Cremonese, ecco che i biancorossi si cautelano cambiando obiettivo. Adesso nel mirino c'è Alexis Ferrante.