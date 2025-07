Intervistato da Sky Sport, Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, è stato chiamato a commentare le dichiarazioni che rilasciò qualche mese fa, quando assicurò che Nico Paz e Cesc Fabregas sarebbero rimasti al 100% in riva al lago: "A fine maggio e a inizio a giugno ci speravo - la premessa col sorrido del dirigente -. Dissi quella cosa perché sapevamo cosa ci stavamo dando reciprocamente e sapevamo che sarebbe dovuto succedere qualcosa di straordinario per perderli. Abbiamo condiviso un progetto più lungo, non solo di una stagione, quindi confidavo in quello che poi è successo. Abbiamo dato continuità a due fuoriclasse nei rispettivi ruoli".

Avete ricevuto offerte per i vostri talenti?

"Sì, l'ha già detto il presidente e l'ha ribadito anche Cesc. Abbiamo ricevuto offerte che non ci hanno soddisfatto, siamo in quella fase di crescita nella quale possiamo valorizzare i nostri talenti. Noi abbiamo speso tanti soldi perché abbiamo voluto fare una transizione della squadra in tre finestre di mercato, una cosa non banale. A oggi abbiamo fatto 35 operazioni per crescere di livello. E' il momento di tenere duro, continuando a investire".

Nico Paz.

"L'anno scorso credevamo tantissimo in questo giocatore, ma non pensavamo potesse impattare da subito così, sono onesto. Siamo stati molto fortunati".