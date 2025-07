Jurgen Klinsmann mette l'Inter in pole position sulla griglia scudetto 2025-26: "È interessante vedere come tutte le squadre di Serie A siano attive sul mercato e cerchino di mettere insieme la rosa migliore per vincere il titolo. La mia favorita è l’Inter, seguita dal Napoli, ma sono molto curioso di vedere Gian Piero Gasperini allenare la Roma in questa stagione", ha spiegato in esclusiva ad Ilovepalermocalcio.com il tedesco. Prima di approvare a pieni voti la scelta fatta dall'Inter di puntare su Cristian Chivu come erede di Simone Inzaghi: "Conosce il club come le sue tasche, incrocio le dita per lui. È un allenatore dedito al lavoro e ha la conoscenza giusta per raggiungere i successi con la sua squadra".