Novità sulla Gazzetta dello Sport rispetto alla situazione di Davide Frattesi. Il centrocampista è alle prese con i postumi dell'operazione per Sport Hernia bilaterale. Secondo la rosea ci sarà da pazientare per vederlo in campo.

Frattesi è infatti atteso a metà settimana ad Appiano ma sarà in campo per fine agosto. Non più in tempo per la prima di campionato, bensì nella finestra tra l'esordio e la seconda giornata. Come riporta il quotidiano: non c'è fretta, ma c'è voglia di tornare.