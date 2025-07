Esordio con la maglia del Bruges rinviato per Aleksandar Stankovic, che vedrà da spettatore la prima uscita in campionato della sua nuova squadra, di scena alle 18.30 contro il Genk, allo Stadio Jan Breydel. Nicky Hayen, tecnico dei Blauw en Zwart, ha deciso di non aggregare al gruppo il centrocampista serbo perché è arrivato solo giovedì, a ridosso della partita di stasera.