L'Inter U23 scalda i motori. Il primo test ufficiale della squadra nerazzurra di Stefano Vecchi, iscritta al girone A di Serie C, sarà contro il Lumezzane, allo stadio Tullio Saleri, sabato 16 agosto alle 21. IL match è valido per il primo turno della Coppa Italia di Serie C. Ecco le immagini più belle della preparazione dell'Inter U23.