Martedì potrebbe essere il giorno giusto per sbloccare la trattativa tra Inter e Atalanta per Lookman. Come riportato su Instagram da Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, Marotta è deciso a preparare l'assalto finale per l'attaccante nigeriano.

Il presidente dell'Inter ha percepito l'entusiasmo attorno all'operazione da parte della tifoseria e vuole regalare a Chivu un reparto offensivo completo con Lautaro, Thuram, Bonny e Pio Esposito. Martedì Marotta incontrerà Percassi in Lega e l'affare potrebbe sbloccarsi.